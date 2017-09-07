Bursaspor teknik direktöründen Volkan Şen'e: 'İyi oyuncu ama...

Teknik Direktörü Paul le Guen, sabah antrenmanında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Pazar günü oynayacakları Akhisar Belediyespor karşılaşmasını değerlendirdi. Fransız hoca Volkan Şen'in sorulması üzerine, "Volkan Şen'in iyi futbolcu olduğunu biliyorum. Ama kulübün patronu ben değilim" diye cevapladı.

KÖTÜ SERİYİ BİTİRMELİYİZ

Milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirten Le Guen, "Milli takım periyodu özel bir periyottur. Bizden de ülkelerinin milli takımlarına giden bir çok oyuncumuz oldu. Onlar adına gerçekten mutluyum. Aynı zamanda sakatlanmadan geri döndükleri için de mutluğum arttı. Şu anda takım olarak önümüzdeki Akhisar Belediyespor maçına konsantre olmak zorundayız. Pazar günü önemli bir maç oynayacağız. Zor bir maç olacak. Son zamanlarda Akhisar Belediyespor'a karşı zorlandığımızı biliyorum. Buna son vermek, aynı zamanda diğer maçların kaybını telafi etmek için sahaya çıkacağız" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

UYUM SÜRECİNİ ATLATTIK

"Biz her zaman daha iyiye gideceğiz. Birçok yeni oyuncu takıma katıldı. Uyum süreci yaşadılar. Ancak şimdi uyum sürecini atlattılar. Takım olarak milli maçlar arasında çok iyi çalıştık. Akhisar'a karşı zor maçlar oynadığımızı, onların da geçtiğimiz sezonun sonunda iyi bir seri yakaladığını biliyorum. Biz takım olarak alçak gönüllü olmalıyız. Ben iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. Tabiki bu maçta da Alanya maçındaki gibi tribün desteğine ihtiyacımız olacak" dedi.

VOLKAN'I TANIYORUM

"Volkan Şen'in iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ben kulübün patronu değil, sadece teknik direktörüyüm. Başkan da benim hangi oyuncuları istediğimi biliyor. Volkan Şen'i tanıyorum. Ancak kulüple yapılan görüşmelerin bütün detaylarını bilmiyorum. Bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz."

GÜZEL ZEMİN MUTLU EDER

"Zeminin yapılması, hibritleme işleminin bitmesi konusunda çok mutluyum. Çünkü oyuncularımızdan beklentilerimiz hem bizim, hem yönetimin, hem de taraftarlarımızın yüksek. Bu beklentiler için onların da iyi bir zeminde oynaması lazım. Stadın zeminini geçtiğimiz cumartesi günü ziyaret etme imkanı buldum. Onlarda çalışmaları bitirmek üzereydiler. O haliyle bile zemin Alanyaspor maçından çok daha iyiydi. Güzel zeminde maç olacak" diyerek sözlerini tamamladı.