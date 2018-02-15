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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Özgüvenimizi kazanmalıyız
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Futbol
15.02.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Özgüvenimizi kazanmalıyız

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 Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, takımın son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlara ilişkin, "Bizim takım olarak şu anda gözlemlediğim kadarıyla en büyük eksikliğimiz, devamlılık. Özgüvenimizi kazanmalıyız. Eğer gerçek seviyemizde oynamaya geri dönebilirsek, ben çok yakında tekrardan galibiyetler almaya başlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Bursaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağrılayacak. Yeşil-beyazlı ekipte bu maçın hazırlıkları Özlüce Tesisleri'nde devam ederken teknik direktör Paul Le Guen, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmadan galibiyet beklediğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Bizim için bir aciliyet arz ediyor artık bir maç kazanmamız gerekiyor çünkü uzun süredir galip gelemiyoruz. Hemen kazanmamız gerekiyor. Beklentilerin farkındayım, bunu biliyorum. Bu durumun da farkındayım, belki evet bu bizim üzerimizde bir baskı yaratıyor ama bu başa çıkmamız gereken bir durum. Ben sadece kendimin değil, tüm oyuncu grubumuzun da bu beklentinin ve kazanma aciliyetinin farkında olduğunu düşünüyorum ve biliyorum, onlar da bunun farkındalar" dedi.

"EN BÜYÜK EKSİKLİĞİMİZ DEVAMLILIK"

Mağlubiyetin sebebinin her zaman sadece motivasyon eksikliği ya da oyuncuların yüzde 100’ünü vermemesi olmadığını belirten Le Guen, "Başka problemler olabilir. Bizim takım olarak şu anda gözlemlediğim kadarıyla en büyük eksikliğimiz, devamlılık. Beşiktaş devamlılık arz eden iyi bir oyun ortaya koyduk maç boyunca, Akhisar maçında bunu yapabildiğimizi söylemek güç olur. Önemli olan bu durumun farkında olmak. Kendi özelliklerimizi, iyi olduğumuz özellikleri tekrardan ön plana çıkarmalıyız ve hepsinden daha önemlisi, özgüvenimizi kazanmalıyız, bu çok önemli. Bence şu anda takım için anahtar kelime bu, ben bir teknik direktör olarak ve oyuncularım da kendileri bu sorumluluğa sahibiz. Ben onlara bu özgüveni aşılamalıyım, onlar da çalışmaları sırasında bu özgüveni geri kazanmalı ve maçta kullanmalılar. Eğer gerçek seviyemizde oynamaya geri dönebilirsek, ben çok yakında tekrardan galibiyetler almaya başlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SOW VE KUBİLAY DIŞINDA TÜM OYUNCULARIM HAZIR"

Takımının oyun sistemi ve nasıl oynaması gerektiğini her zaman düşündüğünü söyleyen Fransız çalıştırıcı, "Hangi yöntemin bizim için daha iyi olabileceğini her zaman düşünüyorum. Bu konuda da tabii ki elim güçlü şu anda çünkü birkaç eksik dışında tüm oyuncularım oynamaya hazırlar. Moussa Sow ile Kubilay Kanatsızkuş’un eksikliği var. Onun dışında tüm oyuncularımın oynamaya hazır olması bu konuda benim elimi güçlendiriyor" diye konuştu.

"BATALLA'NIN İLK 11'DE OYNAYABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sakatlığını atlatan Pablo Martin Batalla'nın, Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda olacağına işaret eden Le Guen, "Batalla umarım oynayabilir, hafta başından beri takımla çalışmalarını sürdürdü. İlk 11’de oynayabileceğini düşünüyorum ama eğer ilk 11 olmasa da kadroya mutlaka girecektir" dedi. Le Guen ayrıca, Moussa Sow'un sakatlığının kendileri için sorun olduğunu çünkü şu an durumu itibarıyla takıma katkı veremediğini belirtti.

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