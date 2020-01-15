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GeriFutbol Bursaspor, Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı
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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2020 - 19:48,Son Güncelleme:/

Bursaspor, Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı

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Bursaspor, Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan 27 yaşındaki Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Tayfur ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Transferin kulübümüze ve Tayfur Bingöl'e hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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