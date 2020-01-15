Bursaspor, Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Tayfur ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Transferin kulübümüze ve Tayfur Bingöl'e hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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