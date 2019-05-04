Bursaspor taraftarları maça traktörle gitti
Takımlarını Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında desteklemek için yola çıkan Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs arızalandı. Taraftarlar, maça traktör römorkunda geldi.
Spor Toto Süper Ligin 31'inci haftasında Kazım Karabekir Stadyumu, düşme hattını ilgilendiren zorlu bir maça ev sahipliği yapacak.
29 puanla ligin 17'nci sırasında yer alan BB Erzurumspor ile 30 puanla 16'ncı sıradaki Bursaspor, saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumunda karşılaşacak.
Düşme hattında yer alan takımlarını zorlu maçta desteklemek için dün Bursa'dan yola çıkan taraftarları taşıyan otobüs, Erzurum'a 20 kilometre kala kara yolunda arızalandı.
Otobüslerinin tamirinin uzun süreceğini gören yeşil-beyazlı taraftarlar çareyi yanlarından geçen traktör sürücüsünden yardım istemekte buldu.
Sürücü, Bursaspor taraftarını traktör römorkuna alarak Kazım Karabekir Stadyumu'na taşıdı.
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