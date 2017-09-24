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Bursaspor taraftarları 3 basın mensubunu yaraladı

Bursaspor tribünlerinden atılan cisimler, 3 basın mensubunun yaralanmasına sebep oldu.

Süleyman ARAT
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Bursaspor taraftarları, sahaya attıkları yabancı maddelerle 3 basın mensubunu yaraladı.

Bursaspor taraftarlarının attığı patlayıcı maddelerle Milli Gazete foto muhabiri  Uğur Şenpire başından, Haber Türk foto muhabiri Uğraş Özyurt sırtından, Star gazetesi foto muhabiri Gökhan Kılınçer ise bacağından yaralandı.

TUDOR: BENİ ÜZÜYOR

Igor Tudor, başına yabancı madde gelmesinden ötürü tedavisi yapılan basın mensubu için, "Bu tür olaylar beni çok üzüyor. Direk muhattabı ben değilim ama üzüldüğümü söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

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