Bursaspor taraftarları 3 basın mensubunu yaraladı

Bursaspor taraftarları, sahaya attıkları yabancı maddelerle 3 basın mensubunu yaraladı.
Bursaspor taraftarlarının attığı patlayıcı maddelerle Milli Gazete foto muhabiri Uğur Şenpire başından, Haber Türk foto muhabiri Uğraş Özyurt sırtından, Star gazetesi foto muhabiri Gökhan Kılınçer ise bacağından yaralandı.
TUDOR: BENİ ÜZÜYOR
Igor Tudor, başına yabancı madde gelmesinden ötürü tedavisi yapılan basın mensubu için, "Bu tür olaylar beni çok üzüyor. Direk muhattabı ben değilim ama üzüldüğümü söyleyebilirim" ifadesini kullandı.