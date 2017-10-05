Bursaspor taraftarına mesaj! Beni affetsinler...

Gündeme dair özel açıklamalarda bulunan İrfan Buz'un röportajından önemli satır başları şu şekilde:

"Kasımpaşa galibiyeti bizim açımızdan çok önemliydi. Kendi sahasında kazanamayan bir Osmanlıspor takımı vardı. Futbolcu kardeşlerimiz bizim verdiğimiz direktifleri sahaya yansıttı. 3 puan için çok mutluyuz. Milli Takım arasından sonra zorlu Bursaspor maçı var. Hazırlıklarımız devam ediyor"

"İyi bir takıma sahibiz fakat gelinen noktada resim ortadaydı. Takımsal anlamda savunma parametrelerini yerine getirmemiz lazımdı. Üzerinde çalışarak, mental anlamda da çalışmalar yaparak, negatif momentoları durdurmamız lazımdı. Milli takım arasında da kırılgan yapımızı yok etmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bireysel anlamda iyi bir takımız. Yönetimimize bize güvendiği için teşekkür ederim"

"Yabancı kuralını konuşursak. Bizim açımızdan sıkıntı yok. Yabancı oyuncular gelebilir, hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan kaliteli yabancı futbolcu getirmek. Altyapıdan yetenekli oyuncularımız varsa cesaretle onun üzerine giderek o oyuncuları oynatmamız lazım. Seviyemizi yükseltmemiz lazım. Türk oyuncusu bu yarışın içerisinde olmak istiyorsa seviyesini yükseltmek zorunda. Tercüman kullanmamamın avantajları nerede? Takım arasında iletişimde birebir anlattığınız zaman ve başkası üzerinden anlattığınız zaman çok farklı. İletişim futbolda çok önemli"

BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK KRİTİK BİR SINAV

"Bursaspor'la ayrı bir bağımız var. Şu anda Osmanlıspor'un teknik direktörü olarak mücadelemizi vereceğiz. Tabii ki şehirle ve oradaki insanlarla bağımız çok farklı. Her şeyden önce güzel bir maç olsun. Önemli bir kulüpteyiz, mücadelemizi vereceğiz. Her iki takımda sezon içerisinde kurduğu hayalleri gerçekleştirir. Bursaspor taraftarı bu maçta beni affetsinler ama bizim açımızdan çok önemli bir maç, puan ya da puanlar almak zorundayız"

"Milli takım olarak biraz heyecanlıyız, 3 puana ihtiyacımız var. Milli takım çok farklıdır. Her şeyden önce inanarak, coşkuyla doğruların üzerine giderek mutlu sona ulaşırız. Muhakkak Osmanlıspor'da Milli takıma gidecek oyuncular olacaktır. Musa Çağıran ve Serdar Gürler Milli takım için önemli bir aday. İleryen dönemlerde bu isimler Milli takımda olacaktır" (Ajansspor)