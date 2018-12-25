Bursaspor, son 2 sezonun gerisinde!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor, son 2 sezonun gerisinde!
GeriFutbol Bursaspor, son 2 sezonun gerisinde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
25.12.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Bursaspor, son 2 sezonun gerisinde!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor, son 2 sezonun gerisinde!

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 21 puanla 11. sırada kapattı. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla son iki sezonun puansal açıdan gerisinde kaldı.

Ligde oynadığı futbolla keyif veren Bursaspor, bunu puan sıralamasına ise yansıtamadı.

Teknik direktörlüğe sezon başında Samet Aybaba’nın gelmesinin ardından göze hoş gelen bir oyun ortaya koyan Timsah, puan durumunda beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Bursaspor, 21 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.

Son 2 sezonun gerisinde kaldı
Öte yandan yeşil-beyazlılar, bu sezon itibariyle son 2 senenin puan itibariyle gerisinde kaldı. Geçen sezon oynanan 17 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde eden Bursa temsilcisi, 25 puanla 9. sırada, 2016-2017'de ise 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 27 puanla 5. sırada yer almıştı. Bursaspor, geçen iki sezonun ikinci yarısına çok kötü başlayıp, son haftalarda küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya da gelmişti.

İç saha performansı orta şekerli
Bursaspor, bu sezon seyirci önünde oynadığı maçlarda istediği performansı da sergileyemedi. Yeşil-beyazlılar, sahasındaki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Timsah, Ankaragücü, Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarını kazanırken, Kayserispor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında sahadan 1 puanla ayrıldı. Bursaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’a ise sahasında boyun eğdi.

Deplasman performansı kötü
Samet Aybaba'nın takımı, deplasmanda oynadığı 8 maçta ise sadece 1 galibiyet ile sahadan ayrıldı. 5 defa da dış sahada 1 puan çıkartan Timsah, 2 kez ise mağlup oldu. Deplasmanda Sivasspor ve Fenerbahçe’ye karşı mağlubiyet yaşayan Bursa, tek galibiyetini Akhisar Belediyespor karşısında aldı. Bursaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından ise hanesine 1 puan yazdırdı.

2018 yılını 8 galibiyet ile kapattı
Öte yandan Bursaspor, geçen sezonun ikinci yarısı ve bu sezonun ilk yarısında toplamda oynadığı 34 müsabakada sadece 8 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 11 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, 15 defa da rakiplerine yenildi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 410Liverpool - Newcastle
    3
    MS1
    1,05
    5370kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kayserispor kalecilerinin karnesi zayıf

Karaman'a UEFA standartlarında stat!

Açıkladı... 'F.Bahçe'nin halini ve sırrını Alman TV'lerine anlattı!'

Daçka, Sakarya'yı farklı geçti!