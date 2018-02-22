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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriBursaspor, son 15 maçtır yenemediği Galatasaray’a konuk oluyor!
Futbol Bursaspor, son 15 maçtır yenemediği Galatasaray’a konuk oluyor!
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Futbol
dha
22.02.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Bursaspor, son 15 maçtır yenemediği Galatasaray’a konuk oluyor!

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Süper Ligin 23üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaraya konuk olacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligde 8 maçtır galibiyete hasret kalan Bursaspor, bu maçla birlikte kötü serisine son vermek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında aldığı Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından eleştiri okları Teknik Direktör Paul Le Guene yönelirken, camia ile birlikte teknik heyet ve oyuncular, bu maçı dönüm noktası olarak görüyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçından da puansız ayrılan yeşil beyazlılarda hedef, İstanbuldan puan veya puanlarla dönmek.

SON PUANLAR BATALLA’DAN

Ancak yeşil beyazlı ekibin, Galatasaraya karşı şansı tutmuyor. İki ekibin arasında oynanan son 3 maçtan galip ayrılan taraf sarı kırmızılılar olurken, Bursasporun da İstanbul temsilcisine karşı lig ve kupa maçları da dahil olmak üzere 15 maçlık bir galibiyet hasreti bulunuyor. Son galibiyetini 2011-12 sezonundaki lig maçında evinde rakibini 1-0 yenerek alan yeşil beyazlı ekipte, 3 puanı getiren golü şu anda da kadroda yer alan Pablo Martin Batalla kaydetmişti. Ayrıca Bursaspor, lig maçlarında da son 11 maçtır rakibine karşı galip gelemedi.

BATALLA VE STANCU COŞUYOR

Bursasporun tecrübeli oyuncusu Pablo Martin Batalla, Galatasaraya karşı 12 maçta forma giydi. Bu süreçte Arjantinli yıldız 6 asiste imza atarken, 1 de gol kaydetti. Her ne kadar bu sezon ligde 4 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırsa da Batalla, 4 gol ve 5 asist ile birlikte yeşil beyazlı ekibin en fazla gole katkı veren oyuncusu oldu. Bogdan Stancu da, Süper Lig’de Galatasaray’a karşı oynadığı 11 maçta 5 gol attı.

GALATASARAY’A KARŞI ZORLANIYOR

Bursaspor, Galatasaray deplasmanında çıktığı son 23 lig maçında sadece bir kez kazanabildi. Yeşil beyazlı ekip sahadan 18 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray’ın Bursaspor’a evinde yenildiği son maç Ağustos 2010’daydı. Ayrıca Bursasporun kazandığı son maçta sarı kırmızılı ekibin başında bugün olduğu gibi Fatih Terim vardı. Öte yandan ligde deplasmandaki son 23 maçının sadece 3ünü kazanabilen Bursaspor, 16 mağlubiyet ve 4 beraberlik yüzü gördü.

Yeşil beyazlı ekipte Gheorghe Grozav kart cezası, Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Moussa Sowun kadroda olması beklenirken, durumu ise bugün netleşecek.

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