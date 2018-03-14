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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Bursaspor, Sivasspor'a karşı son maçlarda üstün
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14.03.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Bursaspor, Sivasspor'a karşı son maçlarda üstün

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Bursaspor, Sivasspor'a karşı son maçlarda üstün

Bursaspor Demir Grup Sivasspor'a karşı son maçlarda üstün bir görüntü çizerken, bunu iç saha maçlarına da yansıttı.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde 30 puanla 12'nci basamakta yer alan yeşil beyazlı ekip için bu mücadele kritik bir öneme sahip. Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından yeniden yaralarını sarmak isteyecek Timsah, Sivas ekibini yenerek yeniden rahatlama peşinde. İkisi lig ve 8'i lig olmak üzere son oynanan 10 maça bakıldığında ise Bursaspor'un rakibine üstünlüğü göze çarpıyor. Söz konusu süreçte 7 galibiyet elde eden yeşil beyazlı ekip, sadece 2 kez rakibine mağlup oldu ve diğer bir maçta ise puanları paylaştı.

EVİNDE SON 5 MAÇTIR KAZANIYOR
Bursaspor'un bu üstünlüğünü iç saha maçlarına da yansıttığı görülüyor. Son olarak 2012-13 sezonunda Sivas temsilcisine evindeki Ziraat Türkiye Kupası maçında 1-0'lık skor ile kaybeden yeşil beyazlı ekip, daha sonra rakibini ağırladığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Demir Grup Sivasspor'u bugüne dek lig ve kupa maçları da dahil olmak üzere toplamda 16 kez ağırlayan Bursa temsilcisi, bu maçların 11'inde 3 puana ulaştı. Sadece bir beraberliğin çıktığı bu randevularda Sivas ekibi ise Bursa'da 4 kez galip gelebildi.

BİLETLER SATIŞTA
Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşmasında 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat:16:00’da Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan Bursaspor - Demir Grup Sivasspor maçının biletleri de sabah saatlerinde satışa çıktı.
Bilet fiyatları ise şu şekilde;
VIP 1.Balkon: 200,00 TL
VIP 2.Balkon: 200,00 TL
Batı Alt Tribün: 100,00 TL
Spor Toto Alt Tribün: 50,00 TL
Spor Toto Üst Tribün: 40,00 TL
Güney Kale Arkası (Teksas): 20,00 TL
TOFAŞ Tribünü: 20,00 TL
Misafir Tribünü: 26,00 TL

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