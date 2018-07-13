Bursaspor Sırp yıldızın peşinde...
Bursaspor, Sırbistan’ın genç yeteneklerinden Lazar Zlicic için girişimlere başladı. 97 doğumlu oyuncu 3 sezondur ligde göz doldururken.
Avrupa kulüpleri gibi Bursaspor scoutlarının da gözünden kaçmadı. Geçen yıl oyuncun yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçen yeşil-beyazlılar, oyuncunun sözleşmesinin son senesinde olması nedeniyle bu transferi bitirmek istiyor.
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