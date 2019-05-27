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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.05.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Bursaspor sil baştan! Şampiyonluktan bir alt lige...

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Bursaspor sil baştan! Şampiyonluktan bir alt lige...

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesine karşın Göztepe’nin aldığı galibiyet sonrası küme düştü. 13 yıl aradan sonra Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1’inci Lig’de mücadelede edecek Bursa temsilcisini, zorlu bir dönem bekliyor.

Bursaspor’un Süper Lig’den düşmesinin ardından Malatya ve Bursa’da yeşil beyazlı taraftarlar, yönetime tepki gösterirken beklenen karar gece yarısında açıklandı. 3.5 ay öncesinde resmi siteden duyurulan ve mayıs ayında yapılması konusunda karar alınan Seçimli Olağanüstü Kongre tarihi, yaşanan bu gelişmelerin ardından 15-23 Haziran olarak belirlendi. Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetiminin, yeni kongrede aday olmaması beklenirken; şu an için Timur Noyan adaylığını açıkladı.

Yerel basınından Bursaspora tepki
Yerel basınından Bursaspor'a tepki

KİRALIK OYUNCULAR TAKIMLARINA DÖNÜYOR

Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık oyuncuların da sözleşmeleri Haziran ayında sona eriyor. Alınan sonuçların ardından Umut Nayir, Beşiktaş’a; Aurelien Chedjou ve Tunay Torun, Medipol Başakşehir’e; Allano Lima, GD Estoril’e; Henri Saivet, Newcastle United’a ve Diafra Sakho da Rennes’e geri dönüyor. Sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek Iasmin Latovlevici ve Jires Kembo da takımdan ayrılıyor. Furkan Soyalp’in durumu ise henüz netleşmedi.

ŞAMPİYONLUKTAN BİR ALT LİGE

Süper Lig’de 2009/10 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak adeta devrim yapan Bursaspor, sadece 9 yıllık süreçte ise küme düşme noktasına geldi. Şampiyonluğunun ardından 5 sezonu da ilk 8 içerisinde tamamlayan yeşil beyazlı ekip, son 4 sezonda ise düşüşe geçti. 2015/16 sezonunu 11’inci tamamlamasının ardından sonraki 2 sezonda kümede kalmayı son haftalarda aldığı galibiyetlerle başaran Bursa temsilcisine, bu kez son hafta kazanması da yeterli olmadı ve lige veda ederek küme düşen ilk şampiyon takım oldu.

CAMİADAN BÜYÜK TEPKİ VAR

Bursaspor’un küme düşmesine şehirden ise büyük tepki var. Özellikle Başkan Ali Ay ve yönetimi, camia tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Taraftarlar, gece geç saatlere kadar kulübün tesislerinin önünde tepkilerde bulunurken, Başkan Ay’ı bir kez daha istifaya davet etti. Yaklaşık 500 milyon lira borcu bulunan Bursaspor’un, mevcut ödemelerini gerçekleştiremediği takdirde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan puan silme cezası dahi alabileceği dillendiriliyor.

Bursasporlu taraftarlar yönetimi protesto ettiSüper Lig'de şampiyon olup küme düşen ilk takım olarak tarihe geçen Bursaspor'da, taraftar İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanarak yönetimi istifaya davet etti.
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