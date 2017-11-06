Bursaspor şampiyonluktan sonra ilki gerçekleştirdi

Geçen sezon yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından sezona Fransız teknik adam Paul Le Guen ile başlayan yeşil-beyazlıların, ligin ilk 11 haftasında sahaya yansıttığı futbol ve aldığı sonuçlar, taraftarını mutlu ediyor.

Ligin ilk 11 haftalık diliminde 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan yeşil-beyazlılar, attığı 22 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.

Maç başına 2 gol ortalamasıyla oynayan Bursaspor, son yılların da en gollü sezonunu bu dönemde geçiriyor.

Son olarak Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlüğü döneminde şampiyon olarak tamamladığı 2009-2010 sezonunun 11. haftasında 25 gol kaydeden Bursaspor, o dönemin ardından taraftarına en fazla gol sevincini bu yıl yaşatıyor.

Bursaspor'un son 9 sezonun ilk 11 haftasında attığı gollerin sayısı şöyle:

-2009-2010 : 25 gol

-2010-2011 : 21 gol

-2011-2012 : 15 gol

-2012-2013 : 17 gol

-2013-2014 : 11 gol

-2014-2015 : 16 gol

-2015-2016 : 12 gol

-2016-2017 : 13 gol

-2017-2018 : 22 gol



- Takımın en golcüleri Batalla ve Delarge



Yeşil-beyazlılarda, bu sezonun ilk 11 haftasında 9 farklı ismin attığı 22 golün 13'ü orta saha ve savunma oyuncularından geldi.

Takım kaptanı Pablo Martin Batalla ve yeni transfer Delarge'nin attıkları 4'er golle takımın "en golcü' isimleri olduğu Bursaspor'da, 11 haftalık dilimde gol atma başarısı gösteren oyuncular şöyle:

Batalla: 4 gol (orta saha)

Delarge: 4 gol (forvet)

Stancu 3 gol (forvet)

Aziz Eraltay: 3 gol (savunma)

Kembo: 2 gol (forvet)

Agu: 2 gol (orta saha)

Ekong: 2 gol (savunma)

Badu: 1 gol (orta saha)

Ertuğrul Ersoy: 1 gol (savunma)