Bursaspor salonda çalışacak
Maddi sorunlar sebebiyle bugün antrenmana çıkmayan ve salonda çalışan Bursasporlu futbolcuların yarın da kondisyon salonunda çalışacakları açıklandı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“4 Mayıs 2018 Cuma günü yapılacak olan antrenmanımız kondisyon salonuna alınmıştır ve basına kapalı olarak yapılacaktır. Yarın yapılması planlanan Mustafa Er’in basın toplantısı iptal edilmiştir.”
Yeşil-beyazlı oyuncular, 4 aylık alacakları sebebiyle antrenmana çıkmak istemediklerini ilettikleri, Başkan Ali Ay ve yöneticilerin Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan bu krizi çözmek için çaba sarf ettikleri bildirildi.
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