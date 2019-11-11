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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.11.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Bursaspor sakin kalamıyor

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TFF 1. Lig'in en hırçın ekiplerinden biri olan Bursaspor’da 6 oyuncu gördükleri kartlar nedeniyle sonraki maçlarda cezalı duruma düştü. Sakatlıklardan yana da başı ağrıyan Bursa ekibinde görülen kartlar can sıkan diğer konu oldu.

TFF 1’inci Lig’de bu sezon mücadelesinin yanında hırçın görüntüsüyle de dikkat çeken Bursaspor’da, birçok oyuncu kart cezaları nedeniyle sonraki maçlarda forma giyemedi. Geride kalan 11 haftalık süreçte Bursasporlu futbolcular 35 sarı, 3 de kırmızı kart gördü. Bu görünümüyle ligin en hırçın takımlarından biri olan Bursaspor’da 6 oyuncu gördükleri kartlar nedeniyle bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Son olarak Boluspor maçında Özer Hurmacı kart cezası nedeniyle oynayamazken; Iasmin Latovlevici de bu karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Latovlevici milli maç arası dönüşü iç sahada Keçiörengücü ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Can Maxim Mutaf, Frutti Extra Bursasporda
Can Maxim Mutaf, Frutti Extra Bursaspor'da!

6 OYUNCU CEZA ALDI
Bursaspor’da Ozan İsmail Koç ve Burak Altıparmak, maçlarda ikinci sarı kartlarının kırmızı dönüşmesiyle birlikte bir sonraki maçta oynayamadı. Mamadou Diarra da direkt kırmızısıyla 2 maç takımını yalnız bıraktı. Takımın en tecrübeli isimleri olan Özer Hurmacı, Selçuk Şahin ve Iasmin Latovlevici de, henüz ligde 11 maç geride kalmasına karşın 4’er sarı karta ulaştı ve sezon içinde birer maçı kaçırdı. Bursaspor’daki bu durum eleştirilere neden olurken, teknik heyetin ise gereken uyarıları yaptığı kaydedildi.

DİĞER DERT DE SAKATLIKLAR
Kartların yanında sakatlıklardan da Bursaspor’un başı ağrıdı. Sezon başından itibaren 4 oyuncu, maç kaçıracak düzeyde ciddi sakatlıklarla boğuştu. Bu isimlerden Onur Atasayar 6 maç, Burak Altıparmak ve Recep Aydın 4’er maç ve Burak Kapacak da 3 maç ligde sakatlıklarından dolayı forma giyemedi. Bu durum teknik heyeti de zorlarken, özellikle sakat oyuncuların yokluğunda ortaya çıkan kart cezaları da can sıktı.

Bursaspor sakin kalamıyor

Bursaspor sakin kalamıyor

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