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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriBursaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
Futbol Bursaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
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Futbol
17.02.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Bursaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor

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Ligin 22. haftasında Bursaspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 22'nci haftasında Bursaspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak olan mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Ali Palabıyık yönetecek. Bursaspor, Palabıyık’ın yönettiği iç sahadaki 7 maçının 6’sını kazanırken, birini kaybetti.

SAVUNMADA SON MAÇLARDA FORMSUZLAR
İki ekip de son haftalarda savunmada dilediği başarıyı gösteremedi. Bursaspor, son 7 maçtır kalesini gole kapatamazken bu süreç içerisinde kalesinde ise 12 gol gördü. Gol yollarında da sıkıntı çeken yeşil-beyazlı ekip, kazanamadığı bu süreç içerisindeki 4 maçta gol sevinci dahi yaşayamadı. Konuk ekip ise son 2 maçta kalesinde 4 gol görürken, bundan önceki 7 karşılaşmasında aynı sayıda gol yemişti. Ayrıca her iki takım da Teleset Mobilya Akhisarspor'un ardından ligin en az kaleye şut çeken ekipleri konumunda yer alıyor.

DURAN TOPLAR GÜÇLÜ BİR SİLAH
Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor'un mücadelesinde duran toplar önem kazanacak. Evinde oynadığı maçlarda Bursaspor, attığı son 5 golünün 4’üne duran toplardan ulaştı. Konuk ekip de son 7 golünün 4'ünü duran toplardan kaydetti. Batalla'nın dönmesi, yeşil-beyazlı ekibin duran top silahını güçlendirirken Malatya ekibinde ise Aytaç Kara formda. Aytaç Kara, takımının attığı son 5 golün 3’üne doğrudan katkı sağlarken tüm asistlerini köşe vuruşundan yaparak duran toplarda iddialı olduğunu gösterdi.

BURSASPOR'DA JIRES VE SHEHU KART SINIRINDA
Bursaspor'da sakatlığı devam eden Moussa Sow, Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım forma giyemeyecek. Hafta boyunca takımla çalışan Pablo Martin Batalla'nın ise ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ayrıca sarı kart sınırında bulunan Jires Kembo ile Abdullahi Shehu ise bu maçta kart görmeleri halinde haftaya oynanacak olan Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Issam Chebake ve Arturo Mina cezaları nedeniyle oynayamayacak.

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