Bursaspor, Rumen futbolcuya gözünü dikti!

Yeşil-beyazlıların, yönetiminin Belçika‘nın Anderlecht takımında forma giyen Alexandru Chipciu‘yu mercek altına aldığı iddia edildi.

Olumlu referanslar var



28 yaşındaki Rumen futbolcuyu bir süredir izleyen Bursaspor transfer heyetinin gelen olumlu referanslar üzerine girişim yapmayı planladığı bildirildi. Bonservisi 2 milyon 500 bin Euro olan ve kulübü ile sözleşmesi 2020’de bitecek Alexandru Chipciu’nun transferi kiralama formülüyle bitirilmeye çalışılacak.

Romanya Milli Takımı’nda 31 resmi maça çıkan tecrübeli sağbek 3 kez fileleri havalandırdı. Chipciu, Brasov, Steau Bükreş ve Anderlecht formalarını 279 maçta terletti ve 48 kez fileleri havalandırdı.

Anlaşma sağlanırsa kampa katılacak



Bursaspor’un 4 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde Belçikalı yöneticilerle görüşeceği, mali konularda anlaşma sağlanması durumunda tecrübeli Rumen futbolcuyu renklerine katmayı planladığı kaydedildi. (Bursa Hakimiyet)