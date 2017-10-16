Süper Ligin 8inci haftasının kapanış mücadelesinde Bursaspor, Osmanlısporu ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda oynanacak olan bu zorlu randevu saat 20.00'de başlayacak ve maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarın Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4üncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.7

KEZ PUANLARI PAYLAŞTILAR

2009-10 sezonu dışında iki ekip Süper Ligde 11inci kez kozlarını paylaşacak. Bu mücadelelerde beraberlik ön plana çıkarken 7 karşılaşma da taraflar sahadan birer puanla ayrıldı, Bursaspor 1 kez kazanırken Osmanlıspor ise 2 kez galip geldi. Ligde 17 maçtır berabere kalmayan yeşil beyazlı ekibin, sahadan 1 puanla ayrıldığı son maç ise geçen sezon ligde oynanan Osmanlıspor mücadelesiydi.

EVİNDE KAZANAMIYOR

2009-10 sezonunda içeride ve dışarıdaki maçlarda alınan 3-0lık hükmen galibiyetler dışında, Bursaspor rakibini evinde mağlup edemedi. Osmanlısporun daha önceki randevulardaki 2 galibiyetini de Bursada alması ise dikkat çekti. Buna karşın Osmanlıspor, ligde oynadığı son 6 deplasman maçında galip gelemezken, Bursaspor da son olarak evinde Galatasaraya 2-1 kaybetti.

BURSASPORDE EKSİK ÇOK

Yeşil beyazlı ekipte bu mücadele öncesinde sakatlar ise can sıkıyor. Bu hafta içerisinde sakatlık yaşayan Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım bu akşam sahada olamayacak. Bu iki ismin yanı sıra; Furkan Özçal ile birlikte antrenmanlarda fizyoterapist ile çalışan Bilal Kısa ve Josua John da bu akşam forma giyemeyecek. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve hazır hale gelen Pablo Martin Batalla ise oynayabilecek.

Osmanlısporda Aminu Umar ve Sokol Cikalleshi, Bursaspora attığı gollerle ön plana çıkıyor. Aminu Umar, Osmanlıspor formasıyla yeşil beyazlı ekibe 4 maçta 3 gol atarken; Cikalleshi de ligde Bursaspora karşı forma giydiği 4 maçta 3 gol kaydetti.

İki takım Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi (2009/10 hariç). Bu maçların yedisi beraberlik ile sonuçlanırken Bursaspor bir galibiyet alabildi. Osmanlıspor'un bu fikstürdeki iki galibiyeti de deplasman maçlarında geldi. İki takım arasındaki son üç Süper Lig maçı berabere bitti.

Bursaspor Süper Lig'de (2009/10 hariç) evinde Osmanlıspor ile oynadığı beş maçta galibiyet alamadı. Bursaspor Süper Lig'de 17 maçtır berabere kalmıyor; berabere kaldıkları son maç Mart 2017'de Osmanlıspor karşısındaydı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı yenen Osmanlıspor, öncesindeki 12 maçta galibiyet alamamıştı. Osmanlıspor Süper Lig'de deplasmanda altı maçtır galibiyete hasret; 2009/10 sezonu hariç en son Aralık 2008 - Mayıs 2009 arasında deplasmanda daha uzun bir galibiyet özlemi yaşamışlardı. Bursaspor bu sezon Süper Lig'de en az ikili mücadele kazanan takım.

Bu sezon Süper Lig'de sadece Galatasaray, Osmanlıspor'dan daha fazla rakip ceza sahasında topla buluştu; Bursaspor ise bu alanda 17. sırada. Osmanlıspor bu sezon Süper Lig'de dokuz gol attı; bu gollerin üçü sağ ayakla, üçü sol ayakla ve üçü kafayla geldi. Osmanlıspor, bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen, Bursaspor ise ikinci yarılarda en fazla gol yiyen takım. Sokol Cikalleshi Süper Lig'de Bursaspor'a karşı forma giydiği dört maçta üç gol attı; Bursaspor, Cikalleshi'nin Süper Lig'de en fazla gol attığı iki takımdan biri (Gaziantepspor ile eşit). Aminu Umar Süper Lig'de Osmanlıspor formasıyla Bursaspor'a karşı forma giydiği dört maçta üç gol attı; Bursaspor, Umar'ın Süper Lig'de en fazla gol attığı rakibi.