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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
10.10.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Bursaspor milli arayı boş geçmiyor

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Bursaspor milli arayı boş geçmiyor

Milli arayı boş geçirmek istemeyen Bursaspor, 13 Ekim Cumartesi günü Balıkesirspor Baltok ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Son olarak MKE Ankaragücü maçında birçok eksikle sahaya çıkan yeşil beyazlılarda milli ara ilaç olurken Galatasaray maçı öncesinde ise alınan galibiyetle birlikte moraller de yerine geldi.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak oynadığı MKE Ankaragücü maçında galibiyete uzanarak 3 puan hasretine son veren Bursaspor'da keyifler yerine geldi. 2 günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde yeniden çalışmalara başlayan yeşil beyazlılarda gözler ise Balıkesirspor Baltok ile oynanacak olan hazırlık maçına çevrildi. Ligin 9'uncu haftasında 19 Ekim Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesindeki milli arayı değerlendirmek isteyen Bursaspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak. 13 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Bursaspor, bu maçın ardından 1 gün izin yapacak ve daha sonra Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacak.

MİLLİ ARA İLAÇ OLDU
Son MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakat ve cezalı birçok oyuncusundan yararlanamayan Bursaspor'da milli ara adeta ilaç oldu. Stephane Badji kart cezasını MKE Ankaragücü maçında tamamlarken Galatasaray ile oynanacak maçta sahada yer alabilecek. Bunun dışında sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen Tunay Torun'un da Galatasaray maçına yetişeceği öğrenildi. Sakatlığı devam eden Henri Saivet'nin de tedavi süreci devam ederken, deneyimli oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca Demir Grup Sivasspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'e de af çıkarken, her iki oyuncu yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın şans vermesi halinde her iki oyuncu da Galatasaray maçında forma giyebilecek.

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