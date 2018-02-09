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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Bursaspor Manisa’da zorlanıyor!
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Sıradaki Haber: Fenerbahçe'nin golcülerini katladı! Adebayor...

Futbol
dha
09.02.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Bursaspor Manisa’da zorlanıyor!

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Bursaspor Manisa’da zorlanıyor Gürkan

Bursaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kazandı. İki takımın karşılaştığı son 4 maçtan 20 gol çıkarken, önceki 11 randevuda ise gol sayısı 23’te kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Bursaspor, 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Bu zorlu randevu öncesinde yeşil beyazlı ekip, önceki maçlarında rakibine üstünlük sağlayamazken, deplasman performansı da iç açıcı görünmüyor. Lig ve kupada bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelen iki takımın randevularında Manisa ekibi 5 kez üç puana uzanırken, Bursaspor ise 4 galibiyet elde etti. Geride kalan 6 maç da berabere sonuçlandı.

BURSASPOR SADECE 1 KEZ KAZANDI

Manisa’da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Bursaspor, lig ve kupada toplamdaki 7 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. 2014-15 sezonunda oynanan lig mücadelesinde 1-0’lık galibiyet elde eden yeşil beyazlı ekip, geride kalan maçlarda ise 3’er yenilgi ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta sadece 8 puan toplarken, Akhisarspor ise evindeki 9 maçta 15 puanı hanesine yazdırdı.

GOL BOLLUĞU

Öte yandan her iki takımın aralarında oynandığı maçlarda gol performanslarına bakıldığında ise son maçlarda filelerin sürekli olarak havalandığı görülüyor. Lig ve kupa dahilinde oynanan son 4 randevudan tam 20 gol çıktı. Bu süreçte Teleset Mobilya Akhisarspor’un 12 golüne, yeşil beyazlı ekip 8 gol ile cevap verdi. Bu 4 maç öncesinde lig ve kupada oynanan toplam 11 maçta ise yalnızca 23 gol görülmüştü.

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