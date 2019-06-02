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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.06.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Bursaspor mali krizde! Puan silme cezası kapıda...

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Bursaspor mali krizde! Puan silme cezası kapıda...

Son 6 sezonun transferde en fazla kara geçen kulübü olan ve yayın gelirlerinden de önemli bir pay alan Bursaspor, mali kriz yaşıyor.

Spor Toto Süper Ligden düşerek önemli bir gelir kaybına uğrayan Bursaspor, son 6 sezonun transferde en kar sağlayan ekibi olmasına karşın mali kriz ile boğuşuyor.

Yaklaşık 500 milyon liralık borcu bulunan yeşil beyazlı kulüp, 27 Haziran'a dek 675 bin euroluk bir ödeme gerçekleştiremediği takdirde ise iki dönem transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Özellikle Bursaspor Kulübü'nün sportif anlamda da son yıllarda alt sıralarda yer alması ve bununla birlikte bu sezon küme düşmesi, mali açıdan kulübe önemli bir darbe vurdu.

TRANSFERDE KAR SAĞLADI ANCAK

Bursaspor Kulübü, son 6 sezonun transfer grafiğine bakıldığında ise olumlu bir tablo çizdi. Yeşil beyazlı kulüp, söz konusu sürecin transferde en fazla kar sağlayan takımı oldu. Bu süreçte Bursaspor'a 155 oyuncu gelirken, 152 oyuncu ile de yollar ayrıldı.

Transferlerden yeşil beyazlı kulüp, 47 milyon 370 bin Euro gelir elde ederken, kasasından ise yeni transferlere 20 milyon 460 bin Euro çıktı. Böylelikle Bursaspor Kulübü, 26 milyon 910 bin Euro artı bakiyeye geçti. Ancak transferdeki bu gelirler, kulübün mali krizin içerisine girmesini engelleyemedi.

87.8 MİLYON LİRA YAYIN GELİRİ OLDU

Süper Lig'deki yayın gelirlerine bakıldığında Bursaspor, daha önce elde ettiği şampiyonluktan ötürü önemli ölçüde bir gelir de sağladı. Yayın gelirlerinden toplamda 87.8 milyon lira kasasına koyan yeşil beyazlı kulüp, böylece bu havuzdan en yüksek para alan ligin 7'nci ekibi oldu.

Bursaspor Kulübü, katılım payından 38.5 milyon lira, performans priminden 42 milyon lira ve şampiyonluk priminden de 3.3 milyon lira gelir sağlarken, aynı zamanda düşme yardımından da 4 milyon lira aldı. Ancak, yayın gelirleri de kulübün borçları için yeterli olmadı.

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Bursaspor mali krizde Puan silme cezası kapıda...

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