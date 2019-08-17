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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.08.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Bursaspor mağlubiyetle başladı

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Bursaspor mağlubiyetle başladı

TFF 1. Lig’in ilk haftasında ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük, Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Bursaspor’u ağırladı. Mücadele İstanbul ekibinin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar 

8. dakikada savunmanın hatalı pasında top Emirhan’da kaldı. Emirhan’ın ceza alanı içine çevirdiği topta Kubilay’ın dengesiz vuruşu yandan auta çıktı. 

12. dakikada ceza yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Burak’ın şutunu kaleci Aykut son anda kornere çeldi. 

13. dakikada gelişen Karagümrük kontratağında Erkan’ın pasını alan Darri, Latovlevici’yi çalımlayarak ceza alanı içine girdi ve yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0 

45+1. dakikada gelişen Karagümrük atağında orta sahada topla buluşan Emeghara, Ozan İsmail’in müdahalesiyle yerde kaldı. Ozan, hakem Kutluhan Bilgiç tarafından ikici sarı kartın sonunda kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi. 

48. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Kubilay’ın ortasıyla arka direkte buluşan Emirhan Aydoğan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1 

51. dakikada Emeghara’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Erkan’ın şutunu kaleci Aykut kolaylıkla kontrol etti. 

65. dakikada sağ köşeden Erkan’ın kullandığı kornerde Abdülhamit’in şutunda altı pasta oluşan karambolü Bursa savunması son anda uzaklaştırdı. 

76. dakikada Silva’nın ceza alanı içine çevirdiği topla arka direkte buluşan Emeghara, yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1 

82. dakikada Bursaspor kalecisi Ataberk’in hatasında topu kapan Silva, önce kaleciyi çalımladı. Ardından çizgiye inerek çevirdiği topta Emeghara, meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 3-1 

Stat: Necmi Kadıoğlu 
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökhan Memişoğlu xx, Sezgin Çınar xx 
Fatih Karagümrük: Aykut Özer xxx, Ramazan xxx, Hamit xx, Barış Başdaş xxx, Alparslan xxx, Sabo xx, Arif xx (Silva Rojas, dk. 61 xx), Barış Özbek xxx (Efe dk. 90+1 ?), Erkan Zengin xxx, Darri xxx (Mervan dk. 66 x), Emeghara xxxx 
Yedekler: Murat, Sosseh, Turgut Doğan, Fatih, Bülent 
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar 
Bursaspor: Ataberk xx, İsmail xx, Sedat xx, Rüştü xx, Latovlevici xx, Atanasov xx, Emirhan xxx, Burak xx (Shehu dk. 79 ?), Onur xx, Ozan İsmail xx, Kubilay xx (Ali dk. 77 x) 
Yedekler: Canberk, Enes, Furkan, Batuhan, Eren 
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak 
Goller: Darri (dk. 13), Emeghara (dk. 76 ve 82) (F.Karagümrük), Emirhan (dk. 48) (Bursaspor) 
Kırmızı kart: Ozan İsmail (dk. 45+1) (Bursaspor) 
Sarı kartlar: Alparslan, Barış (Karagümrük), Kubilay, İsmail (Bursaspor) 

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