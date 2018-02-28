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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Bursaspor, ligin ilk 6’sından sadece 1 puan aldı
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Sıradaki Haber:"Aynı ciddiyetle devam edeceğiz"

Futbol
dha
28.02.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Bursaspor, ligin ilk 6’sından sadece 1 puan aldı

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Bursaspor, ligin üst sıralarında yer alan ekiplere karşı sonuç almakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, puan cetvelinde ilk 6 sırada yer alan ekiplere karşı şu ana dek oynadığı 9 maçta sadece 1 puan aldı, bu maçların 8’ini ise kaybetti.

Süper Ligde Bursaspor, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zor günler geçirirken aynı zamanda kendisinin üzerinde yer alan ekiplere karşı da sonuç almakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk 6 sırasında yer alan ekiplere karşı bu sezon en az puan alan takım oldu. Bursaspor, söz konusu ekiplerden yalnızca 1 puan alabilirken, onu da evinde oynadığı Beşiktaş maçında 2-2lik skor ile elde etti. Ligin ilk yarısında ise Beşiktaşa deplasmanda 2-1 mağlup olan Bursaspor, bunun yanı sıra Galatasaray ve Medipol Başakşehire de hem iç hem de dış saha maçlarında kaybetti. Ayrıca, evinde Fenerbahçe deplasmanlarda ise Trabzonspor ve Kayserispor maçlarından da boynu bükük ayrıldı.

Süper Ligde küme düşme hattında yer alan ekipler de dahil olmak üzere geride kalan 11takım ise, ligin ilk 6 sırasındaki ekiplerden en az 2 puan kazanmasını bildi. Ligin dibine demirleyen Kardemir Karabükspor, M. Başakşehir, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarından 7 puan çıkarırken; Osmanlıspor ise zirve yarışındaki takımlardan 2, Atiker Konyaspor da 4puan aldı. Bursaspor ise, söz konusu ekiplerle şu ana dek oynadığı toplam 9 maçın 8’ini kaybederek formsuzluğunu ortaya koydu.

İŞTE O MAÇLAR;

Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0

Beşiktaş-Bursaspor: 2-1

Bursaspor-Galatasaray: 1-2

Kayserispor-Bursaspor: 3-1

Bursaspor-Fenerbahçe: 0-1

Trabzonspor-Bursaspor: 1-0

Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-3

Bursaspor-Beşiktaş: 2-2

Galatasaray-Bursaspor: 5-0

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