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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.10.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Bursaspor ligin en hırçın takımlarından

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TFF 1inci Ligde mücadele veren Bursaspor, geride kalan maçlarda hırçın görüntüsüyle dikkat çekti. 3 maçta eksik kalan Bursa temscilsi, geçtiğimiz sezonun genelinde ise yalnızca bir kırmızı kart görmüştü.

Son oynanan Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasında toplamda 10 sarı kart ve bir kırmızı kart çıktı. Böylelikle mücadele, ligin en hırçın karşılaşmalarından biri olurken; yeşil beyazlılarda 6 oyuncu sarı kart gördü. Bu oyunculardan takım kaptanları Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı ile Iasmin Latovlevici, kart sınırına ulaştı. Haftasonu İstanbulspor deplasmanına gidecek olan Bursasporda bu 3 oyuncu, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak olan Balıkesirspor karşısında cezalı duruma düşecek.

8inci haftası tamamlanan ligde Bursaspor, 3 maçı da eksik tamamladı. Fatih Karagümrük karşısında Ozan İsmail Koç, Adana Demirspor karşısında Burak Altıparmak ve son olarak Cesar Grup Ümraniyespor karşısında Mamadou Diarra, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bursasporlu oyuncular, bu sezon ligde ise toplamda 22 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. Bursa temsilcisi, bu istatistikle ligin en hırçın takımları arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sezon ise Süper Ligde mücadele veren Bursaspor, sezonun genelini yalnızca bir kırmızı kartla tamamlamıştı. Söz konusu kart da ligin son haftasında oynanan Yeni Malatyaspor deplasmanında çıktı.

Bursaspor evinde bir başka 4 maçta 12 puan...
Bursaspor evinde bir başka! 4 maçta 12 puan...

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