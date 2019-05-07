Bursaspor küme düşme hattına "demir attı"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 14 maçta sadece bir galibiyet alabilen Bursaspor, bu konuda, lige tekrar yükseldiği 2006-2007 sezonundan bu yana en kötü dönemini geçiriyor. Süper Lig'de 9 yıl önce şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarına büyük sevinç yaşatan yeşil-beyazlı ekip, son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da son haftalarda kümede kalmak için kritik maçlara çıkıyor.

Ligin 31. haftasında deplasmanda küme düşme hattındaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Bursa temsilcisi, galibiyet hasretini 7 maça çıkarak 17. sıraya kadar geriledi. İkinci yarıdaki 14 maçının sadece 1'ini kazanan Bursaspor, 6 beraberlik alıp 7 kez de mağlup oldu. Tek 3 puanını 24. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'a karşı 3-2'lik skorla elde eden yeşil-beyazlı ekip, galibiyeti son anlarda 90 6. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle buldu.



- Son 13 yılın en az galibiyetli sezonu



Bir alt kümeye düştüğü 2003-2004 sezonunun ardından 2006-2007'de tekrar Süper Lig'e yükselen yeşil-beyazlılar, 14. haftalar baz alındığında 13 sezonun ardından en az galibiyet aldığı dönemini yaşıyor. Bursa temsilcisi, son haftalarda lige tutunduğu 2017-2018 sezonunun 14. haftasını 3 galibiyetle, 2016-2017 sezonunu ise 2 galibiyetle kapatmıştı.



- Mesut Bakkal "kara bulutları" dağıtamadı



Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mesut Bakkal'ın ise henüz galibiyeti bulunmuyor. Bakkal yönetimindeki yeşil-beyazlılar, çıktığı 4 maçta 2 beraberlik alarak sadece 2 puan toplayabildi. Ligin 32. haftasına küme düşme hattında giren Bursaspor'u 3 kritik maç bekliyor. 10 Mayıs Cuma günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak Bursa temsilcisi, 33. haftada Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Bursaspor, son haftada ise Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.



- Göztepe "kilit" maç



Bursaspor, en kritik maçını ise küme düşme hattında iki sıralama üstünde bulunan Göztepe ile yapacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşma belki de yeşil-beyazlıların kurtuluş maçı olacak. Ligin ilk yarısında İzmir'deki karşılaşmada gol sesi çıkmamış ve maç 0-0 sonuçlanmıştı. Yeşil-beyazlılar, oynayacağı tüm müsabakaları kazanması halinde ise diğer takımlarının puan kaybetmesini bekleyecek. Süper Lig'de sezonun son 3 haftasına girilirken 33 puanlı Göztepe 15'nci, 32 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16'ncı, 30 puanlı Bursaspor 17'nci ve Akhisarspor ise 25 puanla son sırada yer alıyor.



- Gol yollarındaki sıkıntı devam ediyor



Sezonun ikinci yarısında sadece 8 gol atan ve bitime 3 hafta kala kritik bir basamakta yer alan Bursaspor, toplamda kaydettiği 25 golle bu konudaki en kötü takım konumunda bulunuyor. Maç başına 10 şut atan yeşil-beyazlılar, 3,7 isabetli şut ortalamasıyla oynuyor. Ligde geride kalan 31 maçta 25 kez fileleri havalandıran Bursa temsilcisinin gol ortalaması ise 0,8 oldu.

Yeşil-beyazlılar en çok golü maçların son 15 dakikalık diliminde geldi. İlk 1-15 dakikalık dilimlerde 2, 16-30 dakikalarda 6, 31-45 dakikalarda 6, 46-60 dakikalarda 1, 61-75 dakikalarda 3 gol bulan Bursa ekibi, 76-90 dakikalarda ise 7 kez meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. Bursaspor, son 5 müsabakadaki tek golünü ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta Aytaç Kara'nın 81. dakikadaki penaltı golüyle buldu.



- Türk oyuncular attı, Bursaspor kazandı



Bursaspor, aldığı 5 galibiyette toplam 12 gol sevinci yaşadı. Bu 12 golün 7'si Türk oyunculardan geldi. Kazandığı her maçta Türk oyuncularından gol katkısı alan yeşil-beyazlılarda, Umut Meraş 2, Aytaç Kara 2, Umut Nayir 2 ve Ramazan Keskin de bir kez fileleri havalandırdı.



