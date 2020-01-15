MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nihat Özdemir'i ziyaret etti
GeriFutbol Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nihat Özdemir'i ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 14:56,Son Güncelleme:/

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nihat Özdemir'i ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, genel sekreter Kadir Kardaş ile Bursaspor Kulübünün yöneticilerinin yer aldığı ifade edildi.

Ziyarette, TFF Başkanı Özdemir'in Mesut Mestan'a A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle