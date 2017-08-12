Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Paçacı: "Yapılacak takviyelerle daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz"

Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de yeni sezona puansız başladıklarını ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi.

Ligin ilk 3 haftalık diliminde sezonu erken açan ve Avrupa mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile oynamalarının kendileri açısından bir dezavantaj olduğunu belirten Paçacı, "Bizim takım olma yolunda biraz daha mesafe katetmemiz gerekiyor. Ona rağmen Medipol Başakşehir maçı karakter göstermesi açısından doğru yolda olduğumuzu gösteren bir karşılaşma oldu." diye konuştu.

Medipol Başakşehir maçında takımdaki eksiklikleri de gördüklerini vurgulayan Paçacı, yeşil-beyazlı yönetimin en kısa sürede gerekli adımları atıp, bunları gidereceğini anlattı.

Rakipleri karşısında 5 yeni transferin forma giydiğini anımsatan Paçacı, şunları kaydetti:

"Takımın mücadele arzusu ve isteği hakikaten iyiydi. Karşılaşmanın son 10-15 dakikasındaki baskı sonuç verseydi ve en azından sahadan 1 puanla ayrılabilseydik iyi olacaktı. Puanla başlayamadık. Yeni transferlerimiz çok kısa bir süre takımla olmalarına karşın kaliteli olduklarını gösterdiler. Kendilerinden oyunun kaderini etkileyen roller üstlenmelerini bekliyoruz. Çünkü o potansiyel var onlarda. Yapılacak takviyelerle daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz."

Paçacı, ligin 2. haftasında sahalarında Alanyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, yeşil-beyazlı taraftarların desteği ile bu maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

Alanyaspor maçını sezonun ilk galibiyetini alacakları bir karşılaşma olarak değerlendirdiklerini bildiren Paçacı, "Bir kere taraftarımızın İstanbul'daki görüntüsü olağanüstüydü. Burada dolu tribünler önünde taraftar ve takım bütünleştiğinde daha iyi olacak. Rakibe saygı duyuyoruz ama biz bu karşılaşmayı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız."



