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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.02.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Bursaspor kritik süreçte

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Bursaspor kritik süreçte

Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan ve toparlanmak isteyen Bursaspor, zorlu mücadelelere çıkacak. Yeşil beyazlılar önündeki 5 maçta ligin şampiyonluk adayları Medipol Başakşehir ve Galatasarayın yanı sıra kümede kalma adına mücadele veren form tutan Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü ile de oynayacak.

Spor Toto Süper Ligde zor günler geçiren Bursaspor, kritik bir sürece giriyor. Son olarak deplasmanda Beşiktaşa kaybeden ve 7 maçtır galibiyet hasreti çekerek küme düşme hattına doğru yaklaşan yeşil beyazlılar, önümüzdeki 5 haftada zorlu mücadelelere çıkacak. Bu hafta Çaykur Rizesporu ağırlayacak olan Samet Aybabanın öğrencileri, zorlu randevunun hazırlıklarına başlarken, rakibiyle arasında yalnızca 2 puan fark bulunması karşılaşmayı daha kritik hale getiriyor. 21inci haftayı Bursaspor 24 puanla geçerken, Rize temsilcisi ise 22 puanla haftayı noktaladı.

Çaykur Rizespor maçının ardından Bursaspor, ligin 23üncü haftasında Medipol Başakşehire konuk olacak. Lig lideri karşısında son mücadelelerde zorlanan ve rakibi son 7 maçtır da yenemeyen yeşil beyazlıları zorlu bir randevu bekleyecek. Akabinde şu an 4 puan önündeki Demir Grup Sivassporu sahasında ağırlayacak Samet Aybabanın öğrencileri, sonrasında ise şu an küme düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Özellikle yeşil beyazlıların ligdeki kaderini de bir anlamda çizecek olan 5 maçlık sürecin son mücadelesinde Bursaspor, sahasında bir diğer şampiyonluk adayı Galatasarayı ağırlayacak.

Geçtiğimiz sezon 21inci haftayı 26 puanla geçen yeşil beyazlılar, sezon sonunu ise 13üncü sırada tamamlamıştı. Yeşil beyazlılar bu sezon ise 24 puan elde etti.

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