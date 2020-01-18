MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor, Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına transfer etti
GeriFutbol Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 00:09,Son Güncelleme:/

Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına transfer etti

Bursaspor, son olarak Yukatel Denizlispor forması giyen Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli sol bek Kerem Can ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyüz, Bursaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

"Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum." diyen Akyüz, "Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Bursaspor, Kerem Can Akyüzü 1,5 yıllığına transfer etti

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle