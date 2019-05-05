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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.05.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Bursaspor kendisini ateşe attı!

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Bursaspor kendisini ateşe attı!

Bursaspor, son iki haftada küme düşme potasındaki rakipleri karşısında kazanamayarak kendisini ateşe attı.

Yeşil-beyazlılar, BB Erzurumspor mağlubiyeti ile birlikte düşme potasına girdi.

Ligin kritik haftalarında maçları kazanamayan ve girdiği pozisyonları cömertçe harcayan timsah, düşme korkusunu artık iyice hissediyor.

Bursaspor, geçen hafta kendi sahasında çok kritik maçta Akhisar Belediyespor ile berabere kalarak, kendisini düşme hattına attı. Bu hafta hayati öneme sahip maça çıkan timsah, deplasmanda BB Erzurumspor'a mağlup oldu. Son iki sezonda düşmekten son anda kurtulan yeşil-beyazlılar, bu sene ise tehlikenin tamamen içerisine girdi.

Kritik 3 maç

Öte yandan ligde son 3 haftaya doğru gidilirken, yeşil-beyazlılar birbirinden kritik 3 maça çıkacak.

Önümüzdeki hafta Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Timsah, ardından rakiplerinden biri olan Göztepe'yi kendi sahasında ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar, sezonu Evkur Malatyaspor deplasmanında tamamlayacak.

Bursaspor kendisini ateşe attı

Antalyaspor maçı önemli hale geldi

Özellikle BB Erzurumspor mağlubiyetinin ardından yeşil-beyazlı takım ipleri tamamen kendi elinden bıraktı.

Yeşil-beyazlılar, geriye kalan tüm maçlarını kazansa bile rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Bursaspor için bu durumda ilk olarak oynayacağı Antalyaspor müsabakası büyük önem kazanıyor. Yeşil-beyazlı takımın olası bir beraberlik ve mağlubiyeti durumunda son iki haftaya girilirken işler daha da zorlaşacak.

Timsah'ın Antalyaspor maçını kazanması durumunda ise, tekrar dengeleri değiştirebilir.

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