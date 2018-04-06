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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
06.04.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Bursaspor, Kasımpaşa karşısında öne geçerse...

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Bursaspor, Kasımpaşa karşısında öne geçerse...

Evinde oynadığı maçlarda Kasımpaşa’ya üstünlük kuran Bursaspor, şu ana dek İstanbul ekibi karşısında skor avantajını yakaladığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, 28’inci hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Bu kritik randevu öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 2 maçı kazanırken aynı zamanda bu sezon skor avantajını yakaladığı mücadelelerin önemli bir kısmından galibiyet çıkardı. Ligde geride kalan haftalarda 10 maçta öne geçen yeşil beyazlılar, bu mücadelelerin 8’ini kazanırken, yalnızca 2’sinde mağlup oldu.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 Süper Lig mücadelesinde Bursaspor, İstanbul ekibi karşısında 10 kez skor avantajını yakaladı. Bu mücadelelerin 8’inden galip ayrılan yeşil beyazlı ekip, mağlubiyet almazken diğer 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 135Bursaspor - Kasımpaşa
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İLK YARININ SONUNA DOĞRU COŞUYOR

Bunun dışında ligde geride kalan haftalarda rakip kaleye en az şut çeken (258) ve bu şutlarda en az isabet bulan (90) takım olan Bursaspor, 34 kez gol sevinci yaşarken bu gollerin büyük bir kısmı ise ilk yarının son 15 dakikalık diliminde geldi. Bu süreçte 12 gol kaydeden yeşil beyazlılar, puanları topladığı maçlarda özellikle ilk yarıdaki etkili görüntüsüyle öne çıktı.

Rakip Kasımpaşa ise maçların son 15 dakikasında en fazla gol yiyen iki takımdan biri olurken, Bursaspor ise maçların son çeyrek diliminde sadece 6 gol atarak ligde bu süreçte Göztepe ile birlikte en az gol kaydeden takım oldu.

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