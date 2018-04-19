Bursaspor, Karabük'e gitti!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın Bursa'daki hazırlıklarını tamamlayarak Karabük'e gitti.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştiren antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda kontrol pas oyunu ve taktik prova ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından kara yolu ile Karabük'e hareket etti.
Bursaspor, yarın son çalışmasını Karabük'te yaptıktan sonra kampa girecek.
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