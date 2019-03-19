Bursaspor kampta o filmi izledi ama...
Düşme hattının sadece 1 basamak üzerinde yer alan Bursaspor'da futbolcular Galatasaray maçına, kampta klasikler arasına giren boks filmi Rocky'yi izleyerek motive oldu.
Yeşil-beyazlı takımı stada taşıyan otobüste de Rocky ile özdeşleşen "Eye of the tiger (Kaplanın gözü)'' şarkısı çaldı. 2-0 öne geçen Bursaspor için her şey 45. dakikaya kadar mükemmel gidiyordu.
Ancak ilk devrenin uzatmasında Ndiaye'nin farkı 1'e indiren golü, yeşil-beyazlı futbolcuları psikolojik olarak bitirdi. 'Skoru koruyamayacağız' endişesi başladı.
Konuk Galatasaray'ı ise maça Başakşehir motive etti. Kayserispor'un Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçı cep telefonlarından takip eden sarı-kırmızılı futbolcular, devrede kaptan Muslera ve teknik direktör Fatih Terim'in uyarıları ile kendine geldi.
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