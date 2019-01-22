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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.01.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Bursaspor ile Neftçi Bakü arasında protokol imzalandı

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Bursaspor ile Neftçi Bakü arasında protokol imzalandı

Bursaspor Kulübü, Azerbaycan’ın köklü ve şampiyon kulübü Neftçi Bakü ile kardeşlik ve stratejik iş birliği protokolü imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene Bursaspor Başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Cem Öztürk, Neftçi Bakü Başkanı Kamram Guliyev ve Asbaşkan Elnur Eyvazov katıldı. Başkan Ali Ay, işbirliği protokolünün imzalandığı törenle şu ifadelere yer verdi: Neftçi Bakü, Azerbaycan futbolunun köklü ve şampiyon kulübü. Kendileri ile bir süredir nasıl bir iş birliği içerisinde olabilirizi görüşüyorduk. Kardeşlik ve stratejik iş birliği protokolü imzalamak üzere bugün bir aradayız. Kendileri Fenerbahçe maçında misafirimiz oldular. Stadımızı ve özellikle de Goldsit 1963 tribünümüzü çok beğendiler. Sadece sportif değil kurumsal olarak da her alanda, her konuda iş birliği yapacağız. Reklam pazarlama, medya, store ve scout konularında fikir alışverişinde bulunup ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Değerli kulüp başkanı Kamram Guliyev, asbaşkan Elnur Eyvazov ve basın sözcüsü Rüstem Allahverdiyeve hem bir kez daha hoş geldiniz diyor, hem de bu iş birliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu arada Cem Başkana da çok teşekkür ediyorum. Kendisi kendi işi için Azerbaycanda bulunduğunda başkanımızla tanışmışlar ve böyle bir olaya vesile olduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Birbirimize faydalı olacağız.

"SİZDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Neftçi Bakü Kulübü Başkanı Kamram Guliyev ise "Bizim için gurur verici bir andır. Böyle bir kulüpte sizlerle olmaktan mutluyuz. Ali Beye, Cem Beye ve tüm yönetim kuruluna, idari heyetine teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Kardeş ülkeden geldik. Ülkenin en büyük kulübüyüz. Tarihin en eski kulübüyüz. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 8 kere şampiyonluk yaşamış bir kulübüz. Bizim için çok hoş ve sevinçtir sizle birlikte olmak. Dün sizin maçı izledik çok şanssız idiniz. Muhteşem bir stadınız var özel bir kulüp ve özel bir taraftarınız var. Bizim sizden örnek alacağımız çok şey var. Ali Beye çok teşekkür ediyorum. Bizim ilişkilerimiz devam edecek. Gelecekte birlikte işlerimiz olacak. Biz de sizi Baküde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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