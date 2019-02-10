Bursaspor için tehlike çanları çalıyor
Ligde üst üste 7 maç kazanamayan Bursaspor, küme düşme potasına girdi.
Ligde oynadığı güzel oyunu skora yansıtamayan yeşil-beyazlı kulüpte tehlike çanları çalmaya başladı. Dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Bursaspor, alt sıralardan kurtulamıyor. Şu anda 24 puanla 12. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, düşme potasının 4 puan üzerinde yer alıyor. Son iki sezondur yaşadığı düşme korkusunu yaşamak istemeyen Bursaspor ayrıca ligin en az gol atan takımlarından biri konumunda bulunuyor.
7 maçtır kazanamıyor
Ayrıca yeşil-beyazlılar ligde 7 maçtır galibiyete hasret. Ligde en son 14. hafta maçında BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden timsah, ardından çıktığı 7 maçta 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bursaspor, önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor ile çok kritik maça çıkacak. Bursaspor, bu maçı kazanarak biraz olsun nefes almak ve kötü gidişata son vermek isteyecek.
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