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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.05.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Bursaspor için Göztepe maçı final niteliğinde

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Bursaspor için Göztepe maçı final niteliğinde

Antalya deplasmanında aldığı galibiyetle birlikte ligde kalma umutlarını tazeleyen Bursaspor’da gözler tamamen Göztepe maçına çevrildi. Son 2 sezon küme düşme korkusu yaşamasına karşın ligde kalan yeşil beyazlı ekip, bu yılda aynı süreci tekrarlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Antalyaspor’u yenerek hayati öneme 3 puanı hanesine yazdıran Bursaspor’da moraller yerine geldi. Karşılaşma genelindeki iyi oyun da camiayı memnun etti. Yeşil-beyazlı ekibin ligde kalma adına yarıştığı ekiplerden Göztepe’nin de sahasında Sivasspor ile 3-3 berabere kalarak yaşadığı puan kaybı, Bursa temsilcisinin ligde kalma umutlarını artırdı. Ligin 33’üncü haftasında Göztepe’yi sahasında ağırlayacak Bursaspor’da bu maça final gözüyle bakılırken, taraftarlar da yaptığı paylaşımlarla tüm Bursalıları tribüne davet etti. Puanını 33’e yükselten Bursaspor, Göztepe’nin bir puan gerisinde yer alırken; direkt rakibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde son haftaya sarı kırmızılı ekibin 2 puan önünde girecek.

SON 2 SEZONDA YAPTIĞINI YAPMAK İSTİYOR
Bursaspor son 2 sezonda gerçekleştirdiğini bu yıl da tekrarlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon son 5 haftaya küme düşme hattının 4 puan önünde giren, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor galibiyetleriyle rahat nefes alarak ateş hattından uzaklaşan yeşil-beyazlılar, ligi ise 13’üncü sırada küme düşme hattının 6 puan önünde bitirmişti. Bir önceki sezon ise arka arkaya aldığı 6 mağlubiyetle bir anda düşme potasına gerileyen Bursaspor, son haftaya ateş hattının 2 puan önünde girmiş ancak Trabzonspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte lige tutunmuştu.

İKİ DOST KULÜBÜN REKABETİ
Bursaspor ile Göztepe, tribünlerde olduğu kadar birine olan kulüpler arası dostluk mesajlarıyla da biliniyor. Geçtiğimiz sezon Bursa’da oynanan Bursaspor-Göztepe karşılaşması öncesinde yeşil-beyazlı ekip tesislerinin kapısını sarı-kırmızılı ekibe açarken, dostluk rüzgarları esmişti. Karşılaşma da golsüz eşitlikle sona ererken maç sonunda Göztepeli oyuncular, Bursaspor taraftarları tarafından alkışlanmış ve her iki tribünlerden de iki takım oyuncularına sevgi gösterileri sunulmuştu.

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Bursaspor için Göztepe maçı final niteliğinde

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