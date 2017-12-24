Bursaspor heyetinden TFF yöneticisi Çağlar'a ziyaret

Bir otelde gerçekleşen ziyarette başkan Ay ve Le Guen, TFF'de Genç Milli Takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine getirilen Çağlar'ı kutladı. Çağlar, yaptığı konuşmada, Bursaspor'un başkanı, yöneticileri ve teknik direktörüyle bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ay ve Le Guen ile yöneticilere teşekkür eden Çağlar, "Bizi kırmadılar, davetimize katıldılar. Çok keyif aldım. Bundan sonra da sık sık görüşeceğiz. Çünkü, altyapı diyorsak bütün kulüplerimizle birlikte hareket etmeliyiz. Altyapı, ülkemiz futbolunda çok önemli. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Çağlar, Bursaspor altyapısının sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bilindiğini anlatarak, "Bursaspor, Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından. Elde ettiği başarılarının yanı sıra ülke futboluna, milli takımlara yetiştirdiği isimlerle de bir marka. Ben de yeni üstlendiğim görevde altyapılardan ne kadar fazla oyuncu çıkartabiliriz, kulüplerimizle de konuşarak bir noktaya taşımaya çalışacağım. Bütün kulüplerimizi altyapılarına önem vermeleri için destekleyeceğiz." diye konuştu.