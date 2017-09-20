Bursaspor hata yapmadı

Kupanın 3. tur maçlarında rakiplerini mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, Gümüşhanespor, Batman Petrolspor, Elazığspor, Adanaspor, Fatih Karagümrük, Denizlispor, Yeni Altındağ Belediyespor, Hatayspor, Ofspor, Keçiörengücü, Edirnespor, Sarıyer, Tuzlaspor, Yeşil Bursa, Akın Çorap Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu, Bucaspor, Adana Demirspor, Tire 1922, Ankara Demirspor, Manisaspor, Fethiyespor ve Bursaspor 4. tura çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçların skorları şöyle:
İnegölspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-2
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Gümüşhanespor: 4-4 (3-4 penaltılarla)
Batman Petrolspor-Göztepe: 3-1
Sancaktepe Belediyespor-Elazığspor: 2-4
Erzin Belediyespor-Fatih Karagümrük: 1-2
Hatayspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
Kozan Belediyespor-Adanaspor: 1-3
Hacettepe-Yeni Altındağ Belediyespor: 1-2
Keçieröngücü-Silivrispor: 3-1
Kastamonuspor 1966-Ofspor: 1-3
Denizlispor-Düzcespor: 1-0
Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Bergama Belediyespor-Sarıyer: 0-2
Yeşil Bursa-Karşıyaka: 3-1
Kocaeli Birlikspor-Edirnespor: 2-2 (3-4 penaltılarla)
Akın Çorap Giresunspor-Cizrespor: 3-1
Altay-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: 0-0 (6-7 penaltılarla)
Adana Demirspor-Bayrampaşa: 3-0
Gaziantepspor-Tire 1922: 0-3
Altınordu-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
Bucaspor-Pendikspor: 2-0
Manisaspor-Arsinspor: 4-1
Samsunspor-Ankara Demirspor: 3-3 (1-3 penaltılarla)
Fethiyespor-Nazilli Belediyespor: 2-0
Bursaspor-Tarsus İdmanyurdu: 4-0
Kupada 3. tur yarın oynanacak 6 karşılaşmayla tamamlanacak.