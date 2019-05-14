Bursaspor, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenman, topla yapılan ısınma koşuları ile başladı.
5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde oyuncular, taktik çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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