Bursaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı anbean, 3 boyutlu "Spor Arena Canlı Takip" sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Bursaspor: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Latovlevici, Aytaç, Badji, Lima, Saivet, Onur, Umut Nayir
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Castro, Poko, Tayfur, Deniz, Halil, Jerome
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle