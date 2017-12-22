Bursaspor, Gençlerbirliğini konuk ediyor! Sakatlıklar...

Süper Ligde 17nci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Gençlerbirliğini konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 14.00de oynanacak olan maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçekin yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Göçek, bugüne kadar iki kez Bursaspor-Gençlerbirliği maçında düdük çaldı. Yeşil beyazlı ekip, Bursada oynanan 2007-08 sezonundaki maçtan 2-1 ve 2014-15 sezonunda oynanan mücadeleden ise 3-1lik galibiyetlerle ayrıldı.

69’UNCU RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Ligde ise 68 kez kozlarını paylaştı. Bursaspor bu maçların 26sını kazanırken, Gençlerbirliği ise 21 maçta üç puana uzandı.21 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Son 7 mücadelede ise beraberlik görülmezken; Bursasporun 3, Gençlerbirliğinin ise 4 maçta yüzü güldü. Ankara ekibi, Bursaspora karşı son 3 maçını da kazanmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

BURSA DÜŞÜŞTE, GENÇLERBİRLİĞİ FORMDA

Süper Ligde ise iki takımın form grafiğine bakıldığında Bursaspor, 7 maçlık namağlup serisinin ardından son 2 karşılaşmasında Fenerbahçe ve Trabzonspora yenildi. Gençlerbirliği ise, 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son 3 lig maçında yenilmeyerek 7 puan topladı. Bu maç aynı zamanda ligin en az şut çeken iki takımını da karşı karşıya getirecek.

BURSASPOR EVİNDE ÜSTÜN

Yeşil beyazlı ekip, evindeki maçlarda ise rakibine olan üstünlüğü ile de dikkat çekiyor. Bursada Ankara ekibini 35 lig maçında ağırlayan Bursaspor, bu maçların 17sini kazanırken 12 karşılaşmada ise rakibiyle puanları paylaştı. Gençlerbirliğinin ise Bursa deplasmanında 6 galibiyeti bulunuyor.

İKİ TAKIMDA DA SAKATLAR VAR

Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımdaki eksiklikler de ön plana çıktı. Bursasporda ilk yarıyı kapatan Jires Kembo, yarın da sahada yer alamayacak. Emmanuel Badu ise, hafta içerisinde salonda çalışmalarını sürdürerek maça hazırlanırken, forma giyip giyemeyeceği maç saati netlik kazanacak. Gençlerbirliğinde ise Diallo, Serdar, Halil İbrahim, Luccas ve Claro sakatlıkları nedeniyle Jailton ise kart cezasından ötürü forma giyemeyecek.