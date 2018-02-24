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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Galatasaray'dan flaş transfer! 10'luk golcü...

Futbol
24.02.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Bursaspor geçmişini arıyor

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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 23 hafta sonunda aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Bursaspor, son 10 yılın en kötü dönemini yaşıyor.

Ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayabilen yeşil-beyazlılar, 23. haftalar itibariyle son 10 sezonun en kötü performansını sergiliyor.
Süper Lig'de son olarak 2007-2008 sezonunun 23. haftasında 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 27 puan toplayabilen Bursaspor, söz konusu sezonu 38 puanla 13. sırada tamamlayabilmişti.

Yeşil-beyazlılar, 2007-2008 sezonunun ardından 9 sezonda 23 hafta sonunda 29 puanın altına hiç düşmedi.  Geçen sezon son maçta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ligde kalan Bursaspor'da 23 haftalık dilimde geçen yılın performansının bile altında kalınması, gelecek haftalar açısından taraftarları da endişelendiriyor.

Bursaspor, geçen sezon 23 haftalık bölümde elde ettiği 9 galibiyet 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan toplamış, kalan 11 haftada ise 7 puanı hanesine yazdırarak ligde tutunabilmişti.

En fazla puan şampiyonluk sezonunda

Yeşil-beyazlılar son 10 sezonun 23 haftalık dilimleri dikkate alındığında en fazla puanı şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda elde etmişti.
Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğündeki Bursaspor, 2009-2010 sezonunun 23. haftasında 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 49 puan toplayarak ligin 2'nci sırasında yer almıştı.

Spor Toto Süper Lig'in son 10 sezonun 23. haftalarında Bursaspor'un aldığı puanlar şöyle:

2008-2009: 32

2009-2010: 49

2010-2011: 48

2011-2012: 29

2012-2013: 34

2013-2014: 31

2014-2015: 38

2015-2016: 29

2016-2017: 31

2017-2018: 27

Başkan umutsuz değil

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üst üste gelen başarısız sonuçlarla sıkıntılı günler yaşasalar da bunu atlatabilecek güçte olduklarını söyledi.

Son olarak dün akşam Galatasaray karşısında beklemedikleri bir skorla sahadan ayrıldıklarını anlatan Ay, "Şehirde karamsar bir tablo var. Evet taraftarımız üzgün. Biz de çok üzgünüz ama zaman birlik ve beraberlik zamanı. En kısa sürede toparlanmalıyız. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Alacağımız seri galibiyetlerle bu sıkıntılı günleri de atlatacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Ay, yaşanan süreçte teknik heyet ve oyunculara güvenlerinin de tam olduğunu sözlerine ekledi.

 

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