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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Bursaspor, Galatasaray yenilgisi sonrası savunmada geçit vermedi
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Futbol
03.03.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Bursaspor, Galatasaray yenilgisi sonrası savunmada geçit vermedi

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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle ayrılarak bu sezonun en farklı yenilgisini alan Bursaspor, Kayserispor'a ise savunmada geçit vermedi.

Yeşil beyazlı ekip, bu sezon ilk kez bir maçı kalesinde isabetli şut görmeden tamamladı.
Süper Lig'de 9 haftalık galibiyet hasretinin ardından kendisi için adeta sezonun maçına çıkan Bursaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup ederek nefes aldı. Karşılaşma boyunca birçok önemli gol fırsatlarından da yararlanamayan yeşil beyazlı ekip, savunmasında ise önceki haftalara nispeten sağlam bir görüntü çizdi. Kayserispor, 5 kez Bursaspor kalesini şut çekerken hiçbir isabet sağlayamadı. Böylelikle yeşil beyazlı ekip, bu sezon ilk kez bir maçı kalesinde isabetli şut görmeden tamamladı. Kayserispor maçı öncesinde ise yeşil beyazlı ekip, galibiyet hasreti çektiği 9 maçta kalesinde 17 gol görmüştü.

ATİKER KONYASPOR MAÇI DETAYI
Bursaspor, bu sezon ise 24 maç sonunda kalesinde toplamda 126 isabetli şut gördü. Maç başına 5.25'lik ortalama gözlemlenirken, söz konusu şutların 33'ü golle sonuçlandı. Bir diğer ilginç detay ise, Bursa temsilcisinin bu sezon kalesinde çift hanelerde isabet gördüğü tek maç olan Atiker Konyaspor mücadelesini gol yemeden tamamlaması oldu. Bursaspor, o maçı deplasmanda 3-0'lık skor ile kazanırken, kaleyi ise 21 yaşındaki yedek eldiven Muhammed Şengezer korumuştu.

Öte yandan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise maçtan sonra, "Kayserispor'a geldiğim ilk günden beri en kötü oyunumuz olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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