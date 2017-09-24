Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı Bursaspor Galatasaray maçıyla devam ediyor. Ligin 6. haftasında 9 puanla 8. sırada yer alan Bursaspor, bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Karşılaşmayı tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Güneş yapacak. Zorlu mücadelenin 4’üncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Sarı-kırmızılılar, 96 maçta rakip filelere 167 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray evinde 3-1, deplasmanda da 5-0’lık skorlarla kazandı. 97. randevunun sonunda hangi takımın üstünlük sağlayacağı bugün belli olacak. Peki Bursaspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:30'da başlayacak. beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR



İki takım arasında oynanan lig maçlarında Galatasaray’ın üstünlüğü var. Süper Lig’de 96 kez kozlarını paylaşan iki ekibin randevularında sarı kırmızılı ekip 49, yeşil beyazlı ekip ise 22 galibiyet elde ederken 25 maç da berabere sonuçlandı. Rakibini toplamda son 14 maçtır yenemeyen Bursaspor, son olarak 28 Ocak 2012’de Bursa’da oynanan lig maçını Pablo Martin Batalla’nın golüyle 1-0 kazanmıştı.



BURSASPOR 5 MAÇTIR EVİNDE DE YENEMİYOR

Bursaspor, evinde de Galatasaray galibiyetinin özlemini çekiyor. Ligdeki 2008-09 sezonundan itibaren sarı kırmızılı ekibi sahasında ağırladığı üst üste 4 maçı da kazanan yeşil beyazlı ekip, Bursa’da oynanan sonraki 5 maçında ise galip gelemedi. Bu süreçte söz konusu maçların 3’ünü kazanan Galatasaray geçen sezon oynanan son maçta da Bursa’dan 5-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.