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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.05.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Bursaspor fırsat tepti

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Bursaspor fırsat tepti

Ligde son haftaya girilirken küme düşme potasında yer alan yeşil-beyazlılar, bu sezon eline geçen hiçbir fırsatı kullanamadı.

Sezonun son haftalarında eline geçen fırsatları değerlendiremeyen Bursaspor, artık rakibinin puan kaybetmesini bekliyor.
Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken, yeşil-beyazlı takımda moraller bozuk. Pazar günü müthiş seyirci desteğine rağmen sahada hiçbir varlık gösteremeyen ve Göztepe ile berabere kalan Timsah, kümede kalma şansını son haftaya bıraktı. Bursaspor, ligde kalmak için rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Fırsatları bir bir tepti
Ligin son haftaları yaklaştığında küme düşme potasında yer alan Bursaspor, kümede kalma yolunda yarıştığı rakipleri ile karşılaştı. İlk olarak Akhisar Belediyespor müsabakasına çıkan yeşil-beyazlılar, kötü oyunla sahadan bir puanla ayrıldı. Ardından BB Erzurumspor deplasmanına çıkan Timsah, sahadan puansız döndü. Sezonun en kritik maçında ise sahasında Göztepe'yi ağırladı. Zorlu müsabakada 90 dakika boyunca varlık gösteremeyen yeşil-beyazlılar, eline gelen fırsatları tek tek tepti. Ligde son haftaya girilirken, yeşil-beyazlı ekip Evkur Yeni Malatyaspor'u yense bile Göztepe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Göztepe ise son hafta sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

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Bursaspor fırsat tepti

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