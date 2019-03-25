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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.03.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Bursaspor, Fernandao-Bakambu ikilisini mumla arıyor

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Bursaspor, Fernandao-Bakambu ikilisini mumla arıyor

Bursasporun son yıllarda gol yollarındaki sıkıntısı çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı. Kısa bir dönem birlikte oynamalarına karşın Fernandao-Cedric Bakambu ikilisi toplamda 59 gol kaydederken, bu ikilinin ayrılmasının ardından kadroya dahil edilen 9 santrforun toplam golü sadece 65'te kaldı.

Gol ayaklarında sorun yaşayan ve forvet oyuncularından da dilediği verimi alamayan Bursaspor'un hücum etkinliği, tarihinin en golcü dönemlerinden birini yaşadığı 2014/15 sezonunun ardından düşüşe geçti. Yeşil beyazlılar, söz konusu sezonda ligde 69 gol kaydederken; bu gollerin de 35'i dönemin iki santrforu Fernandao ve Cedric Bakambu'dan geldi. 2014/15 sezonunda Bursaspor adına lig, maç başı 2 gol ortalamasıyla tamamlanırken, sonraki sezonlarda ise gol ortalaması oldukça geriledi. Yeşil beyazlılar ligi 2015/16 sezonunda 1.3, 2016/17 sezonunda 1, 2017/18 sezonunda 1.2 gol ortalamasıyla bitirdi. Bu sezon da 26 haftası geride kalan ligde Bursasporun gol ortalamasının yalnızca 0.9 olması dikkat çekti.

FERNANDAO VE BAKAMBU’DAN MÜTHİŞ KATKI

Bursaspor'un son yıllardaki en skorer santrforu Fernandao, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 67 maçta 38 gol kaydetti. Fernandao’nun o dönemki partneri Cedric Bakambu da Bursaspor formasıyla çıktığı 40 maçta 21 gole imza attı. Bursa'da geçirdiği kısa döneme karşın performanslarıyla öne çıkan ikilinin boşluğu ise hala doldurulamadı. Fernandao ve Bakambu’nun ayrılmasının ardından yeşil beyazlılar bu bölgeye tam 9 oyuncu transfer ederken, bir türlü dilediği verimi alamadı.

ERTESİ SEZON 4 SANTRFOR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

1.8 milyon Euroya transfer edilen Tom de Sutter, Bursaspor'daki 17 maçında yalnızca 2 gol kaydetti ve sezon sonu gönderildi. Bedelsiz kadroya dahil edilen isimlerden Deniz Yılmaz, Bursaspor'da 41 maça çıkarken 13 kez rakip fileleri havalandırdı, Çek golcü Tomas Necid de 47 maçında 18 gole imza attı. 2015/16 sezonu kadroya katılan dördüncü santrfor olan ve altyapıdan yetişen Kubilay Kanatsızkuş da şu ana dek 56 maçında 11 gol attı.

Bursaspor, Fernandao-Bakambu ikilisini mumla arıyor

STANCU VE SOW DA BEKLENTİLERE CEVAP VEREMEDİ

Bursaspor, daha sonra Süper Ligde skorer kimliğini kanıtlamış oyunculara yönelmesine karşın bir kez daha aradığını bulamadı. 750 bin Euroya alınan Bogdan Stancu, Bursaspordaki 53 maçta sadece 8 gol kaydedebildi. Büyük umutlarla bedelsiz alınan Sinan Bakış da, Bursaspor'daki 32 maçında yalnızca 2 gol atabildi. 2017/18 sezonunda görkemli bir imza töreni ile devre arasında 6 aylığına getirilen Moussa Sow da 12 maçında 4 kez fileleri havalandırdı.

BU SEZON DA AYNI SIKINTI YAŞANIYOR

Yeşil-beyazlıların bu sezonuna gelindiğinde ise Umut Nayir ve Diafra Sakho gol umutları olarak kadroya dahil edildi. Şu ana dek Umut 20 maçta 4 gol, Sakho ise 16 maçta 3 gol kaydetti. Sezon içerisinde hayal kırıklığı yaratan Bogdan Stancu ile de yollar ayrıldı. Bunun üzerine sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiralık verilen Kubilay Kanatsızkuş, yeniden Bursa'ya çağrılsa da henüz gol katkısı sunamadı.

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