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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
16.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci belirsizliği yaşanıyor

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Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci belirsizliği yaşanıyor

Spor Toto Süper Lig’de oynanacak olan Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde her iki takımda da kaleye kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.

Ev sahibi yeşil beyazlı ekipte Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ederken, kalecilerden Okan Kocuk veya Muhammed Şengezer bu zorlu mücadelede kaleyi koruyacak. Harun Tekinin sarı lacivertli ekibe transferinin ardından kaleyi devralan 23 yaşındaki Okan Kocuk, üst üste 12 maçta forma giyerken; performans düşüklüğünün ardından ilk yarının son 2 maçında yedek bekledi. Bu süreçte kaleye 21 yaşındaki Muhammed Şengezer geçerken, Antalya kampında da iki kaleci dönüşümlü olarak hazırlık maçlarında forma giydi.

FENERBAHÇEDE VOLKAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçede ise uzun süredir kadro dışı kalan Volkan Demirel affedilirken, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında kaleyi koruyan deneyimli file bekçisinin, antrenman performansının da oldukça yüksek olması teknik heyeti bu noktada düşündürüyor. Fenerbahçeye gelmesinin ardından 4üncü haftadaki Kayserispor maçıyla birlikte geride kalan tüm lig maçlarında forma giyen Harun Tekinin performansı ise zaman zaman eleştiri konusu olurken, sarı lacivertli forma ile bu sezon 21 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven kalesinde 30 gol gördü. Volkan Demirel ise bu sezon ligde yalnızca ilk 3 maçta forma giyebildi.

HARUN TEKİN 157 GÜN SONRA

Öte yandan karşılaşma Fenerbahçede forma giyen Harun Tekin de duygusal bir anlam taşıyacak. 2010/11 sezonunda geldiği Bursasporda 8 sezon boyunca aralıksız mücadele veren 29 yaşındaki eldiven, bu sezon da ilk 3 lig maçına çıkmasının ardından sarı lacivertli ekibin kadrosuna katılmıştı. 157 gün sonra yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumuna dönecek olan Harun Tekin, son olarak yeşil beyazlı ekibin ligin 2nci haftasında Kayserispor ile oynadığı mücadelede Bursaspor taraftarının önüne çıkmıştı.

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