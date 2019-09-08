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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.09.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Bursaspor - Fenerbahçe: 2-1

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Bursaspor - Fenerbahçe: 2-1

Bursaspor, ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan hazırlık maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla Bursaspor ile Fenerbahçe karşılaşırken, Bursa’da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. Karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu.

Bursaspor ile Fenerbahçe, dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla Bursa’daki hazırlık maçında karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadele Bursaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller 4’üncü dakikada Burak Altıparmak ve 43’üncü dakikada Burak Kapacak’tan geldi. Sarı lacivertlilerin tek golünü 87’nci dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti. Bursaspor’da ilk maçına çıkan Burak Altıparmak, 1 gol ve 1 asistiyle yıldızlaştı.

FENERBAHÇE'DE GUSTAVO, BURSASPOR'DA 7 YENİ OYUNCU SAHADA

Fenerbahçe’de yeni transfer Luis Gustavo karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Bir pozisyonda kısa süreli sakatlık yaşayan ve saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam eden Gustavo devre arasında yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı. Bursaspor’da da ilk 11’de maça başlayan yeni transferlerden Igor, Aykut Akgün ve Burak Altıparmak ilk kez yeşil beyazlı forma ile sahaya çıktı. Ayrıca yeşil beyazlıların diğer transferlerinden Yevhen Seleznov, Mamadou Diarra, Onurcan Piri ve Musa Araz da oyuna sonradan dahil oldu.

BAŞLAMA VURUŞU ÇOCUKLARDAN

Ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan karşılaşma öncesinde stadyumda sadece çocuk müzikleri çalındı. Ayrıca maç başlamadan her iki takımın futbolcuları çiçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise forma dağıttı. Plaket ve forma takdiminin ardından karşılaşmanın başlama vuruşunu 1 Lösev ve 1 down sendromlu çocuk yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mestan, karşılaşmayı çocuklarla beraber yedek kulübesinin arkasında takip etti.

İLK BİR DAKİKA ALKIŞ TUTULDU

Seremoniye ise her iki takımın oyuncuları çocuklarla çıktı. Karşılaşma başladıktan sonra ilk bir dakika her iki takımın taraftarları alkışladı. Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulan özel tribünde yerini aldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba (Onurcan Piri dk. 46 ), Abdullahi Shehu , Rüştü Hanlı (İsmail Çokçalış dk. 76 ), Cüneyt Köz (Sedat Dursun dk. 46 ), Iasmin Latovlevici (Mamadou Diarra dk. 46 ), Aykut Akgün , Burak Altıparmak (Ramazan Keskin dk. 71 ), Igor (Çağatay Yılmaz dk. 46 ), Emirhan Aydoğan (Ozan İsmail Koç dk. 71 ), Burak Kapacak (Musa Araz dk. 46 ), Kubilay Kanatsızkuş (Yevhen Seleznyov dk. 71 )

Yedekler: Batuhan Kör

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Fenerbahçe: Harun Tekin , Murat Sağlam (Uğur Kaan Yıldız dk. 57 ), Serdar Aziz , Jailson , Tolga Ciğerci , Luis Gustavo (Sadık Çiftpınar dk. 46 ), Tolgay Arslan (Emir Miray Köksal dk. 82 ), Alper Potuk , Ma Kruse , Garry Rodrigues , Mevlüt Erdinç

Yedekler: Oytun Özdoğan, Altay Bayındır, Okan Turp, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Burak Altıparmak (dk. 3), Burak Kapacak (dk. 43) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Aykut Akgün (Bursaspor), Sadık Çiftpınar, Emir Miray Köksal (Fenerbahçe)

Maçtan dakikalar 

3. dakikada Serdar Aziz’den topu kapan Kubilay, kaleciden sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Araya giren Burak Altıparmak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 

7. dakikada Aykut Akgün’ün geri pasında müsait durumda topla buluşan Rodrigues’in boş kaleye şutu auta çıktı. 

40. dakikada Emirhan’ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay’ın şutu direkten döndü. Dönen topta Igor’un vuruşunda Tolga ağlara meşin yuvarlağı son anda kayarak kornere gönderdi. 

43. Burak Altıparmak’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Kapacak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 

45. dakikada Kruse’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Alper’in şutunda top direkten oyun alanına geri geldi. 

56. dakikada Kruse’nin kullandığı serbest vuruşta Onurcan son anda köşeden kornere çeldi. 

87. dakikada Rodrigues’in pasında topla buluşan Mevlüt, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1 

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