Bursaspor, F.Bahçe'den intikam aldı!

Bursaspor, uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Moussa Sow'da mutlu sona ulaştı. Senegalli yıldız oyuncu, yeşil beyazlı ekip ile prensip anlaşmaya varmasının ardından bugün öğle saatlerinde Bursa'ya geldi. Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, Moussa Sow ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken kulüpten yapılan resmi açıklamada da "Prensip anlaşmasına vardığımız tecrübeli oyuncu Moussa Sow bugün Bursa'ya geldi. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Moussa Sow, yarın sağlık kontrollerinin ardından kendisini sezon sonuna dek Bursasporlu yapan sözleşmeye imzasını atacak.

Bursaspor'dan F.Bahçe intikamı

Bursaspor, resmi Twitter hesabından Sow transferini duyururken adeta intikam aldı. Bursaspor, Sow'un transferini açıkladığı görselde F.Bahçe formalı halini siyah beyaz hale getirerek takım logolarını çıkarark paylaştı.

Daha önce Fenerbahçe, Bursaspor'dan Volkan Şen'i kadrosuna kattığında aynı şeyi yapmıştı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.