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Bursaspor, F.Bahçe'den intikam aldı!

Bursaspor prensip anlaşmasına vardığı Moussa Sow'u Bursa'ya getirdi. Yeşil beyazlı ekip, Senegalli oyuncu ile yarın sağlık kontrolllerinin ardından sözleşme imzalayacak. Ancak Bursaspor Twitter hesabından Sow transferini duyurma şeklinde F.Bahçe'ye göndermede bulundu.

Hürriyet Haber
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Bursaspor, uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Moussa Sow'da mutlu sona ulaştı. Senegalli yıldız oyuncu, yeşil beyazlı ekip ile prensip anlaşmaya varmasının ardından bugün öğle saatlerinde Bursa'ya geldi. Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, Moussa Sow ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken kulüpten yapılan resmi açıklamada da "Prensip anlaşmasına vardığımız tecrübeli oyuncu Moussa Sow bugün Bursa'ya geldi. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Moussa Sow, yarın sağlık kontrollerinin ardından kendisini sezon sonuna dek Bursasporlu yapan sözleşmeye imzasını atacak.

Bursaspor'dan F.Bahçe intikamı

Bursaspor, resmi Twitter hesabından Sow transferini duyururken adeta intikam aldı. Bursaspor, Sow'un transferini açıkladığı görselde F.Bahçe formalı halini siyah beyaz hale getirerek takım logolarını çıkarark paylaştı.

Bursaspor, F.Bahçeden intikam aldı

 

Daha önce Fenerbahçe, Bursaspor'dan Volkan Şen'i kadrosuna kattığında aynı şeyi yapmıştı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bursaspor, F.Bahçeden intikam aldı

 

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