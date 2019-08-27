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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.08.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Bursaspor evindeki galip gelememe hasretini sonlandırdı

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Bursaspor evindeki galip gelememe hasretini sonlandırdı

Bursaspor, Akhisaspor karşısında aldığı galibiyetle geçtiğimiz sezonun son 4 karşılaşması da dahil olmak üzere 5 maç aradan sonra seyircisi önünde 3 puanla tanışmış oldu.

Bursaspor, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de ilk galibiyetini aldı.

Geçtiğimiz sezon sahasında kötü bir performans gösteren yeşil-beyazlılar, bu sezon seyircisi önündeki ilk maçı ise kazandı.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Bursaspor, son 10 iç saha maçında ise yalnızca 1 kez galip gelebilmişti.

Yeşil-beyazlı takım, bu süreçte 4 mağlubiyet, 5 de beraberlik almıştı.

Timsah, en son geride kalan sezonda Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etmişti.

Öte yandan son yıllarda, evinde oynadığı ilk maçlarda dilediği sonuçlara ulaşamayan Bursa temsilcisi, bu şansızlığını da kırdı.

İç sahadaki son 7 sezonun başlangıç maçları dikkate alındığında, sadece 1 defa kazanan Bursaspor, Akhisarspor karşısında galip gelerek bu kötü seriye de son verdi. Bursaspor, söz konusu süreçte son galibiyeti 2017-2018 sezonunda Alanyaspor'a karşı almıştı.

Diğer 6 müsabakada Timsah, 4 kez mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Bursaspor evindeki galip gelememe hasretini sonlandırdı

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