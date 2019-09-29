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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.09.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Bursaspor evinde yenilmiyor!

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Bursaspor evinde yenilmiyor!

Bursaspor'un iç sahada bileği bükülmüyor. TFF 1. Lig'de şu ana kadar iç sahada 3 karşılaşmada boy gösteren yeşil-beyazlılar, bu maçlarda daha önce Süper Lig'de de rakip olduğu Akhisarspor, Osmanlıspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor, bu sezon iç saha maçlarında rakiplerine şans tanımıyor. 6 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Bursaspor, sahasında şu ana kadar kayıp yaşamadı.

Yeniden zirveye sloganıyla lige başlayan timsah, evinde oynadığı maçlarda Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sahasında taraftarının muhteşem desteğini de arkasına alan timsah, önümüzdeki hafta Altay deplasmanından da 3 puan alarak milli araya moralli girmek istiyor. Bursaspor bu hafta aldığı galibiyetle geçtiğimiz haftada aldığı Adana Demirspor yenilgisini unuttururken, puanını da 12'ye yükseltmeyi başardı.

İlk lig maçında gol attı

Öte yandan Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı stoper Mamadou Diarra, ilk lig maçında golle tanıştı. Anıl ile birlikte ilk maçında uyumlu bir futbol ortaya koyan Diarra, Erzurum maçında sahanın en iyi oyuncularından biri olarak yer aldı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bursaspor evinde yenilmiyor

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